شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: دقيقة حداد على روح الطفل «أدهم» قبل مباريات الجولة الأولى بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، الوقوف دقيقة حداد على روح الطفل أدهم الكيكي قبيل مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز التي تقام مساء اليوم وخلال اليومين المقبلين.

وكان الطفل أدهم قد راح ضحية حادث سير أمس، خلال توجهه مع أسرته لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك في استاد برج العرب.