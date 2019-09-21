شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يظهر بقميصه الجديد أمام كانو سبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيرتدي قميصه الجديد للموسم الحالي في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف «توفيق»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الأهلي سيتسلم الدفعة الثانية من الملابس خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على الاتفاق الذي تم بين شركة «أمبرو» والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، في حضور إدارة التسويق بالنادي.

وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين السبت الماضي في العاصمة الغينية «مالابو».‎