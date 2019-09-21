شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يكتسح واتفورد بثمانية أهداف نظيفة بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق واتفورد بثمانية أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، على ملعب الاتحاد.

فاجأ مانشستر سيتي الضيوف بهدف سريع سجله لاعبه الإسباني دافيد سيلفا، في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف زميله المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، ليصبح أول لاعب يسجل في المباريات الست الأولى في «بريميرليج».

وعزز الجزائري رياض محرز تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 12.

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وأضاف اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق فقط.

وسجل المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، الهدف الخامس بحلول الدقيقة 18.

وعاد برناردو سيلفا وأحرز هدفين آخرين، في الدقيقتين (48 و60)، ليوقع على أول «هاتريك» له في 187 مباراة، في إنجلترا وفرنسا والبرتغال.

واختتم البلجيكي كيفين دي بروين مهرجان الأهداف بتسجيله الثامن لفريقه، في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فريق واتفورد عند نقطتين في المركز الأخير.