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بايرن ميونخ يضرب كولن برباعية في الدوري الألماني

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السبت 21 سبتمبر 2019

استطاع نادي بايرن ميونخ الألماني أن يفوز على نظيره نادي كولن بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني.

ملخص الشوط الأول بين بايرن ميونخ وكولن

وبدأ الشوط الأول بهدف مبكر من بايرن ميونخ في الدقيقة 3 عن طريق ليفاندوفسكي وظل ميونخ هو المسيطر والأخطر وسط القليل من المحاولات من لاعبي كولن ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدف نظيف.

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ملخص الشوط الثاني بين بايرن ميونخ وكولن

وبدأ الشوط الثاني وكان بايرن ميونخ لا يزال هو المسيطر على مجريات اللقاء حيث سجل الفريق هدفه الثاني في الدقيقة 48 عن طريق ليفاندوفسكي بل وسجل هدفه الثالث عن طريق ركلة جزاء سجلها كوتينيو في الدقيقة 62 ثم اختتم الفريق أهدافه بالرابع في الدقيقة 73 عن طريق بيريسيتش.

وبهذه النتيجة يصل رصيد بايرن ميونخ إلى 11 نقطة ليستمر في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بينما يقف رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

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