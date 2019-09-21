9 عوامل تنذر بفشل موسم النصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

مصائب النصر لا تأتي فرادى، فبعد أن ودع الفريق دوري أبطال آسيا على يد السد في الدور ربع النهائي، تلقى أمس الأول خسارته الأولى في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على يد الحزم في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة، في مؤشر يؤكد أن النصر يعاني من فراغ إداري وأزمة فنية.

من جانبه، رفض المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إعادة الخسارة من الحزم إلى إجهاد اللاعبين بعد أن خاضوا خلال أيام مباراتين في الدوري أمام الشباب والحزم، توسطتهما مواجهة السد الآسيوية، وعبر عن أسفه لما وصل إليه الفريق من انهيار نفسي وشح في الخيارات المتوفرة بدكة البدلاء، نتيجة إصابة عدد من اللاعبين.

ورفعت الخسارة من الحزم موجة الغضب وسط أنصار الفريق في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين برحيل مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت والمشرف على الفريق عبدالرحمن الحلافي بصورة عاجلة، ولا سيما أن الخسارة جاءت من الحزم الذي خسر بسداسية في الجولة الماضية أمام الاتفاق.

عوامل تهدد بفشل موسم النصر

01. الشح المادي بخزينة النادي عقب تنحي الرئيس السابق سعود آل سويلم، حيث تعتمد الإدارة الحالية على دعم هيئة الرياضة

02. قلة الكفاءة الإدارية وعدم توفر الخبرة الكافية في احتواء الأزمات التي تعصف بالفريق

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03. وجود لاعبين سابقين كمستشارين فنيين بطلب من المشرف على الفريق عبدالرحمن الحلافي دون علم المدرب أفقد الفريق التناغم الإداري والفني

04. عدم إبرام الإدارة عقود رعاية جديدة وكذلك عدم استغلال العلامة التجارية قبل انطلاق الدوري

05. ضعف حراسة المرمى باستمرار لعب الأسترالي جونز غير المرغوب به من قبل المدرب

06. عدم نجاح الإدارة في تلبية رغبات المدرب الفنية حول تدعيم صفوف الفريق بعناصر محلية

07. الانهيار بدنيا ونفسيا بعد الخروج من دوري أبطال آسيا

08. تراجع أداء هداف الدوري والفريق، المغربي عبدالرزاق حمدالله

09.عدم شفافية الإدارة في التصدي رسميا للأخبار المتداولة بشأن نجوم الفريق أبرزهم المغربي نور الدين أمرابط