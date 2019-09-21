بلعمري يغيب عن مواجهة الساورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمس تدريبه في الجزائر استعدادا لمواجهة نظيره شبيبة الساورة الجزائري غدا على ملعب (20 أوت 1955) ضمن ذهاب دور الـ32 ببطولة محمد السادس للأندية العربية.

ووصلت البعثة أمس إلى مطار مدينة بشار الجزائرية، وكان في استقبالها عبدالمجيد العسيري من السفارة السعودية في الجزائر، ومدير مكتب السفير السعودي فهد العرافة.

واستبعد الجهاز الفني، الجزائري الدولي جمال بلعمري عن المواجهة لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به أخيرا.