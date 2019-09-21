ملتقى « 9 ميم» يثقف الناشئين بأساسيات الاحتراف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

أكد المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل أن ملتقى «9 ميم» للنشء الرياضي الذي اختتم أخيرا في النادي، اهتم بزرع عدد من الصفات الإبداعية والملهمة لدى الشباب والناشئين لتعدهم الإعداد الأمثل للاحتراف، مبينا أنه أتى توافقا مع رؤية المملكة 2030 وداعما لتوجه الأهلي لإنشاء جيل أكثر وعيا مؤهل فكريا ورياضيا.

Advertisements

من جانبه قال المشرف العام على الفئات السنية بمركز الأمير عبدالله الفيصل للفئات السنية الذي احتضن الملتقى، محمد الحارثي أن الملتقى، شهد محاضرات نظرية وعملية قدمها نخبة من الكفاءات الإدارية والطبية والتحكيمية والإعلامية بهدف تمليك الناشئين والشباب عددا من الصفات المهمة.

وبين الحارثي أن الملتقى هدف إلى تربية النشء تربية متزنة ومتكاملة من جميع النواحي عن طريق الندوات وورش العمل تحت إشراف خبراء في المهارات والقدرات.

وأضاف «تم اختيار المتحدثين بعناية من بينهم الحكم الدولي السابق خليل جلال والذي سيحاضر في التحكيم والتعامل مع الحكم وإحاطة اللاعبين بقانون التحكيم، كما اهتم الملتقى أيضا، بتناول خطر المنشطات من خلال المتحدث عبدالعزيز السعد، وكذلك أحاط مدير الاحتراف بالنادي ماجد العامري الحاضرين بمفاهيم الاحتراف، بجانب الحديث عن صحة الرياضيين والإصابات والإسعافات وكيفية التعامل مع الإعلام والتكيف مع العشب الصناعي».