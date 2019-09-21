شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحقق فوزه الأول فى الدورى على الجونة بهدف نظيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الإسماعيلى فى إحراز فوز غالى على الجونة بهدف مقابل للاشئ أحرزه عبد الرحمن مجدى فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجونة فى الأسبوع الأول للدورى .

بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى 3 نقاط فى المركز الاول للدورى بالتساوى مع المقاولون العرب ، بينما تجمد رصيد الجونة عند صفر من النقاط

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين ولم ينتظرا فترة جس النبض وبدا اللاعبون فى شن الهجمات على المرميين ، فى الوقت الذى ظهر فيه الإسماعيلى بشكل مغاير عن الموسم الماضى بفضل الصفقات الجيدة التى أبرمها فى الميريكاتو الصيفى الماضى .

وقد امتلك بداية من الدقيقة الـ15 لاعبو الإسماعيلى منطقة المناورات وقاموا بصناعة العديد من الفرص بفضل تحركات الثلاثى عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى والعراقى همام طارق ومن امامهم محمد الشامى حتى استطاع عبد الرحمن مجدى ومن ضربة حرة من منطقة اليمين إحراز الهدف الأول بعدما اصطدمت كرته برأس محمد ناجى جدو مهاجم الجونة بالخطأ وتدخل المرمى

بعدما حاول لاعبو الجونة تنظيم أنفسهم وتحقيق هدف التعادل إلا أن دفاع الإسماعيلى كان بالمرصاد ، فى الوقت الذى أضاع فيه لاعبو الإسماعيلى العديد من الفرق السهلة امام مرمى محمود الغرباوى حارس مرمى الجونة .

فى الشوط الثانى أجرى المديرين الفنيين العديد من التغييرات وبالفعل قام لاعبو الجونة ببناء العديد من الهجمات فشل مهاجميه فى استغلالها ، بينما مال لاعبو الإسماعيلى للإنكماش بعض الشئ لمنطقة الوسط والدفاع لتأمين النتيجة حتى تحقق المراد بالفوز وحصد اول ثلاث نقاط بالدورى .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد فوزى

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خط الدفاع : باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد

خط الوسط محمود دونجا - عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبيولى – همام طارق

خط الهجوم :وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى

بينما يخوض الجونة اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى محمود الغرباوي،

خط الدفاع : محمد نجيب، لؤي وائل، باسم علي، جوناثان جوزيف،

خط الوسط : أكرم توفيق، سيرچ أكا، آلان تشيمابادي، إسلام محارب، أحمد حمدي،

خط الهجوم : محمد ناجي «جدو».