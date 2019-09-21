شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى: انتظروا الإسماعيلى هذا الموسم بشكل مغاير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى، عن سعادته بإحراز هدف الفوز لفريقه على الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على استاد الجونة، فى إطار منافسات الجولة الأولى بالدورى الممتاز موسم 2019 – 2020، وانتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد.

واكد عبد الرحمن خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "الحمد لله على الأداء والنتيجة، وتحقيق الفوز على فريق مميز مثل الجونة، واقتناص أول 3 نقاط فى مشوار المنافسة بالدورى".

وأهدى عبد الرحمن الفوز لجماهير الدراويش التى زحفت وراء فريقها لمؤازرته، واعدهم بتحقيق الأفضل فى المباريات المقبلة، قائلاً: "ناويين نحقق شيئا مميزا هذا الموسم، خاصة أننا فريق كبير وسننهض بقوة بعد كبوة الموسم الماضى".

Advertisements

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : محمد فوزى، خط الدفاع : باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد، خط الوسط محمود دونجا - عبد الرحمن مجدى – أحمد مدبيولى – همام طارق، خط الهجوم :وجيه عبد الحكيم – محمد الشامى.

بينما خاض الجونة اللقاء بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى محمود الغرباوى، خط الدفاع : محمد نجيب، لؤى وائل، باسم على، جوناثان جوزيف، خط الوسط: أكرم توفيق، سيرچ أكا، آلان تشيمابادى، إسلام محارب، أحمد حمدى، خط الهجوم : محمد ناجى "جدو".