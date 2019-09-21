شكرا لقرائتكم عمر بسام يقود هجوم إنبي أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، تشكيل مواجهة بيراميدز، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز.

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خط الوسط: محمد أشرف روقة وحميد ماو وأمامهما محمد بسيونى وأحمد شكرى ومحمد شريف.

خط الهجوم: عمر بسام.

يذكر أن محمد شريف المتواجد بشكل أساسى فى تشكيل إنبى أمام بيراميدز يعد أحدث صفقات الفريق البترولى بعدما تم ضمه فى نهاية فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من الأهلى.