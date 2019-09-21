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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم السبت 21-9-2019 في الدوري المصري أون لاين بدون تقطيع



يلتقي بيراميدز مع إنبى فى تمام الثامنة مساءاً على استاد الدفاع الجوى بختام مواجهات اليوم الاول للدوري الممتاز، فى مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوى لغسل احزانه بعد خسارة لقب كأس مصر لصالح الزمالك بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة النهائية فضلا عن التعادل على ملعبه مع شباب بلوزداد الجزائرى بمنافسات بطولة الكونفدرالية .

يذكر أن مباراة بيراميدز وإنبي مكررة بعدما شهدت افتتاحية الموسم الماضي مواجهة أولى بين الفريقين.

مباراة بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري بدون تقطيع



مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري أون لاين بدون تقطيع.. يعود الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز للظهور فى الدوري المصرى منذ نهاية رحلته مع الدراويش طامعاً فى تحقيق ضربة بداية موفقة للفريق السماوى لاسيما بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية لصالح الزمالك ويتسلح بيراميدز بالصفقات الجديدة التى أبرمها فى الميركاتو الصيفى وهى محمد عطوة، طارق طه ابراهيم حسن ،عبده لومالا، جون انطوي محمود حماده، احمد علي احمد حموي اسلام عيسي – ويلفريد كانون – التونسي عمر لعيوني.

بث مباشر مباراة بيراميدز وإنبي اليوم السبت في الدوري المصري أون لاين



مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري أون لاين بدون تقطيع.. على الجانب الأخر حافظ على ماهر المدير الفنى لأنبى على موقعه فى تدريب الفريق البترولى منذ الموسم الماضى حيث طالب لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وإستغلال الحالة النفسية المتراجعة لبيراميدز.

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بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم في الدوري المصري أون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري أون لاين بدون تقطيع.. تعاقد نادى إنبى مع محمد رزق من نادى بيراميدز بشكل نهائى وكذلك حميد ماو وأحمد العجوز ثنائى بتروجت، بجانب مصطفى صفوت لاعب كهرباء الإسماعيلية بالإضافة لتجديد استعارة محمد أشرف روقة من الزمالك، استعارة محمود صلاح من بيراميدز واستعارة محمد شريف من الأهلى بالإضافة إلى عودة أسامة جلال من الإعارة لنادى مصر المقاصة بالإضافة إلى المهاجم عمرو ناصر ولاعب الوسط المهاجم عبد الرحمن عماد والثنائى قادمان إلى البترولى من المقاولون العرب بجانب البوروندى فيستون عبد الرازق مهاجم قادم من شبيبة القبائل الجزائرى.

مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم أون لاين بدون تقطيع



مشاهدة مباراة بيراميدز وإنبي بث مباشر اليوم السبت في الدوري المصري أون لاين بدون تقطيع.. اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 18 لاعبا لخوض لقاء إنبي غدا السبت في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم.

وضمت القائمة أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراس المرمى ورجب بكار وعمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه والإيفواري ويلفريد كانون ومحمد عطوة وعبد الله بكره للدفاع ومحمد فتحي وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبده لومالا وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى للوسط ودودو الجباس للهجوم.

وخرج من القائمة الحارس أحمد دعدور ومحمود حماده وأحمد حمودي وعمر لعيوني وأحمد علي وجون أنطوي لأسباب فنية وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ونبيل عماد دونجا للإصابة وإبراهيم عادل للانضمام لمنتخب الشباب.