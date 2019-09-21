شكرا لقرائتكم بيراميدز يهاجم إنبى بإيريك ومحمد فاروق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر، عن تشكيل فريقه أمام إنبى، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوى، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد الشناوى.
خط الدفاع: رجب بكار، عبد الله بكرى، ويلفريد كانون، محمد حمدى.
خط الوسط: عمر جابر، محمد فتحى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن، إيريك تراورى.
خط الهجوم: محمد فاروق.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يهاجم إنبى بإيريك ومحمد فاروق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.