شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يطير لميلانو لحضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى إيطاليا غداً الأحد، لحضور إحتفالية أفضل لاعب فى العالم بمدينة ميلانو ، بدعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم –فيفا-.



فان ديك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب فى العالم

تشهد جائزة أفضل لاعب المنافسة بين كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي، بعدما تواجد الثلاثي فى القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.

توج فيرجيل فان ديك بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، متفوقاً على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.