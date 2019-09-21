شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يطير لميلانو لحضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فان ديك ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب فى العالم
توج فيرجيل فان ديك بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، متفوقاً على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو الجنايني يطير لميلانو لحضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.