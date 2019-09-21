شكرا لقرائتكم 3 لاعبين من الأهلى والزمالك ينتظرون عقوبات لجنة الانضباط بعد السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عدد من لاعبى الأهلى والزمالك عقوبات قاسية ستصدرها لجنة الانضباط باتحاد الكرة خلال ساعات، بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها لقاء السوبر المصرى بين الفريقين أمس الجمعة، وانتهى بفوز وتتويج الأهلى باللقب.

وقال مصدر باتحاد الكرة، إن الزمالك سيوقع عليه عقوبة مالية كبيرة بعد رفضه تسلم ميداليات المركز الثانى وانسحابه من المشهد قبل بدء مراسم التتويج، موضحا أن العقوبة التى توقع على النادى الأبيض ستكون وفق لائحة الموسم قبل الماضى.

Advertisements

وعلم الخليج 365 أن عددا من اللاعبين فى الفريقين، باتوا تحت مقصلة العقوبات المنتظرة، منهم ثنائى الأهلى رمضان صبحى وحسام عاشور بعد استفزازهم لجماهير الفريق المنافس أثناء احتفالاتهم مع الجماهير الحمراء عقب اللقاء.

كما تنوى لجنة الانضباط توقيع عقوبة على محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد دخوله فى مشادات مع جماهير الأهلى خلال اللقاء، الذى جمع الفريقين على استاد برج العرب.

عقوبات لجنة الانضباط ستطول أيضا جماهير الفريقين بعد استخدامهم هتافات مسيئة تجاه بعضهما واستفزاز بعض اللاعبين من الجانبين، فى اللقاء بجانب بعض أحداث الشغب واللافتات التحريضية، التى تخرج عن نطاق احترام المنافس واللعب النظيف.