شكرا لقرائتكم أهلي جدة يستعيد توازنه ويجتاز الفتح بثنائية دجانيني والسومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد أهلي جدة توازنه عقب فوزه على مضيفه الفتح 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في حين واصل الفيصلي عروضه القوية بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، في المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء قاد الثنائي دجانيني تافاريس وعمر السومة فريقهما الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد فوزه على الفتح 2-صفر.

وانتظر الأهلي 6 دقائق حتى تمكن مهاجمه دجانيني تافاريس من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي لوكاس ليما ليضع الكرة من فوق الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه السوري عمر السومة في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 22 بعد متابعته لتسديدة زميله عبدالفتاح عسيري العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع، وبقي الفتح بلا نقاط ليبقى في المركز الأخير.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واصل الفيصلي عروضه القوية عقب فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر، ليتصدر الترتيب مؤقتاً.

وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 46 حينما تكفل مدافع الاتفاق علي الخيبري بتحويل عرضية اللاعب خالد كعبي بقدمه بالخطأ في مرماه.

وارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتصدر مؤقتاً بفارق نقطة عن الهلال الذي تنتظره مواجهة قوية أمام اتحاد جدة في وقتٍ لاحق اليوم، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.