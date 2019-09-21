شكرا لقرائتكم بريشيا يحقق فوزاً ثميناً على أرض أودينيزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد بريشيا اتزانه في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين للغاية 1 - صفر على مضيفه أودينيزي يوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع بريشيا رصيده إلى ست نقاط حيث كان الفوز اليوم هو الثاني له في المسابقة وهو الأول بعد هزيمتين متتاليتين. وتجمد رصيد أدينيزي عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل رومولو سوزا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 57.