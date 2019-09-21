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بريشيا يحقق فوزاً ثميناً على أرض أودينيزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد بريشيا اتزانه في لكرة القدم بفوز ثمين للغاية 1 - صفر على مضيفه أودينيزي يوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع بريشيا رصيده إلى ست نقاط حيث كان الفوز اليوم هو الثاني له في المسابقة وهو الأول بعد هزيمتين متتاليتين. وتجمد رصيد أدينيزي عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل رومولو سوزا الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 57.

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