شكرا لقرائتكم فياريال ينتزع فوزاً صعباً من بلد الوليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز فياريال على ضيفه بلد الوليد 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم فياريال بهدف سجله سانتي كازورلا في الدقيقة 77 من ركلة جزاء. وأضاف خافيير أونتيفيروس الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع فياريال رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث مؤقتا، وتوقف رصيد بلد الوليد عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.