موعد قمة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على تشيلسي، في الخامسة والنصف مساء الأحد، في ختام الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويذخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته في دوري أبطال أوروبا على يد نابولي الإيطالي 2-0.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون، ونابي كيتا للإصابة.

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ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أدريان

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

القناة الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق: رؤوف خليف.