الارشيف / اخبار الرياضه

موعد قمة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: ضياء السقا

يحل ، ضيفا ثقيلا على ، في الخامسة والنصف مساء الأحد، في ختام الجولة السادسة من منافسات الممتاز.

 

ويذخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته في على يد نابولي الإيطالي 2-0.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون، ونابي كيتا للإصابة.

Advertisements

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أدريان

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

القناة الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق: رؤوف خليف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد قمة ليفربول وتشيلسي في البريميرليج.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا