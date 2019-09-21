’’هي الفوره من كام؟!‘‘.. مانشستر سيتي يكتسح واتفورد 8-0.. تعرف على ترتيب البريميرليج وقائمة الهدافين

كتب: ضياء السقا

اكتسح مانشستر سيتي، ضيفه واتفورد بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.

سجل أهداف السيتي، برناردو سيلفا "هاتريك"، ودافيد سيلفا وأجويرو ورياض محرز وأوتاميندي ودي بروين "هدف"، في الدقائق 1 و7 و12 و15 و18 و48 و60 و85 من عمر المباراة.

وبذلك حقق مان سيتي أكبر انتصار في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي.

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ورفع السيتي رصيده لـ 13 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، بفارق نقطتين، علما بأن الريدز سيواجهون تشيلسي غداً، في إطار نفس الجولة، وفي المركز الثالث ليستر سيتي بـ11، وبورنموث رابعا بـ10 نقاط، بينما ظل رصيد واتفورد عند نقطتين في المركز الأخير.

وعزز سيرجيو أجويرو تصدره لقائمة الهدافين بتسجيله الهدف الثامن، متفوقا على إبراهام الوصيف، بفارق هدف، أما تيمو بوكي ثالثا بـ6 أهداف، وأوباميانج وستيرلنج في التريب الرابع بـ5، ومحمد صلاح خامسا بـ4 أهداف.

شاهد أهداف السيتي