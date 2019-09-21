التفاصيل الكاملة لحادث مصرع الطفل الزمالكاوي أدهم الكيكي.. كان متوجهاً لمؤازرة فريقه أمام الأهلي.. «مطب هوائي» سبب انقلاب السيارة.. الأب يحضر جنازة نجله رغم إصابته البالغة

كتب - شريف الجنيدي

خيّم الحزن على جماهير الكرة المصرية، بعد وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكي مشجع الزمالك في حادث أليم أثناء سفره مع والده لحضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المحلي والتي أقيمت أمس الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

تفاصيل الحادث

وكان أدهم متوجهاً بصحبة والده وشقيقته حبيبة إلى محافظة الإسكندرية قادمين منمحافظة دمياط، حيث تعرضت السيارة التي كانت تقله وأسرته، وتحديداً عند مدينة جمصة، للانقلاب بسبب مطب أرضي، وهو الأمر الذي توفي على إثره أدهم صاحب التسع سنوات في الحال.

وبعد الحادث، تم نقل الأب، الذي يعمل مستورد أخشاب، إلى العناية المركزة لتلقي العلاج وهو في حالة خطرة، وكذلك أشقاء الطفل الذين لا يزالون في حالة خطرة.

وشيع اليوم العشرات من أهالي منطقة المحور بمدينة دمياط، مساء أمس الجمعة، جثمان الطفل "أدهم الكيكي"، والتي أصر أن يحضرها والده بالرغم من إصابته بعدة كدمات في مناطق متفرقة بجسده.

دقيقة حداد مع انطلاق الدوري الممتاز

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداداَ على روح الطفل أدهم الكيكى، قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز التى تقام اليوم السبت وخلال اليومين المقبلين.

وكتب اتحاد الكرة المصري عبر موقع الرسمي: "ينعى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الطفل أدهم الكيكى أحد مشجعى نادى الزمالك الذى وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء توجهه إلى استاد برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر التى أقيمت بين فريقى الأهلى والزمالك".

وأضاف: "الاتحاد المصرى لكرة القدم إذ ينعى ابنا عزيزا ووالده من المنتمين لأسرة الكرة المصرية يتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمدهما بوافر رحمته ويلهم ذويهم الصبر الجميل، ويدعو الله عز وجل أن يحفظ جماهير الكرة المصرية وشعب مصر من أى سوء".

Advertisements

وفاة أدهم سبب انسحاب الزمالك من ملعب برج العرب

وأعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حزنهم الشديد بعد علمهم بوفاة الطفل أدهم الكيكي بعد انقلاب السيارة التي كانت تقل أسرته وهي في طريقها لملعب برج العرب لمؤازرة الفريق في مباراة السوبر.

كما نعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور والجهاز الفني واللاعبين الطفل أدهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وصرح مرتضى منصور بأنه طالب لاعبي فريقه بالانسحاب من ملعب برج العرب بعد انتهاء مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، وذلك حدادا على وفاة الطفل أدهم مسعد الكيكي، موضحاً أنه ليس من المعقول أن نحتفل في مثل هذا الموقف الحزين.

وأعلن مرتضى منصور عن تحمل تكاليف علاج أسرة الطفل الزملكاوي المتوفى أدهم مسعد الكيكي. كما قرر عمل عضوية مجانية لوالد الطفل ووالدته وشقيقته، داعياً أسرة الطفل لزيارة نادي الزمالك في أقرب فرصة ممكنة.

نجم الأهلي يعلّق

من جانبه، علّق نجم النادي الأهلي اللاعب حسين الشحات على وفاة الطفل آدم مسعد الكيكي.

ونشر "الشحات" عبر حسابه على موقع تويتر صورة لأدهم ووالده معلقاً عليها بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمهم يارب ويجعل مثواهم الجنة إن شاء الله".

يشار إلى أن الأهلي توّج بلقب السوبر المصري على حساب نادي الزمالك عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحصد الأهلى لقب السوبر للمرة 11 فى تاريخه.