نزهة رباعية لبايرن ضد كولن تضعه موقتا في الصدارة









اسماء السيد - تابع البولندي روبرت ليفاندوفسكي تألقه وقاد فريقه بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، في نزهة أمام ضيفه كولن فاكتسحه برباعية نظيفة السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وتابع ليفاندوفسكي هوايته مسجلا هدفين، محلقا في صدارة ترتيب الهدافين (9)، فيما سجل البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة الاسباني هدفه الاول مع الفريق البافاري في الدوري.

وبات ليفاندوفسكي ثاني لاعب يسجل 9 أهداف في أول خمس مباريات في الدوري بعد بيتر ماير (بوروسيا مونشنغلادباخ) في موسم 1967-1968.

وتصدر بايرن (11 نقطة) الترتيب موقتا للمرة الاولى هذا الموسم، مستفيدا من تعادل فرايبورغ مع ضيفه أوغسبورغ 1-1، وقد ينتزعها منه لايبزيغ (10) الذي يلعب في وقت لاحق مع مضيفه فيردر بريمن أو غريمه بوروسيا دورتموند (9) الذي يحل على اينتراخت فرانكفورت الاحد.

ورفع ليفاندوفسكي (31 عاما)، هداف الدوري أربع مرات مع بايرن (2014 و2016 و2018 و2019)، رصيده الى 11 هدفا في آخر 6 مباريات في جميع المسابقات.

وأصبح مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، أول لاعب من بايرن يجد طريقه الى الشباك في المراحل الخمس الأولى للموسم منذ 19 عاما حين حقق ذلك المهاجم الدولي الألماني السابق كارستن يانكر.

ورغم قدرته التهديفية الخارقة وسجله الرائع، لا يزال البولندي بعيدا جدا عن رقمي "المدفعجي" غيرد مولر الذي يملك الرقم القياسي من حيث مجموع الأهداف في الدوري (365 مقابل 211 لليفاندوفسكي بقميصي دورتموند وبايرن)، ومن حيث عدد الأهداف في موسم واحد وقدره 40 هدفا سجله في 1971-1972.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكرا بعد 150 ثانية اثر تمريرة على طبق من فضة من يوشوا كيميش سجلها بمساعدة الحارس تيمو هورن. وبعد أن أصاب كوتينيو القائم من ركلة حرة جميلة (14)، كان كولن الافضل نسبيا حتى نهاية الشوط الاول.

ومطلع الشوط الثاني، أعاد البولندي السيناريو بتحويله ركنية لكيميش برأسه في شباك كولن (48).

انعدمت آمال كولن بعد حصول كوتينيو على ركلة جزاء ترجمها البرازيلي المعار من برشلونة الاسباني مرتين بعد إعادتها، وتخلى عنها ليفاندوفسكي لتحقيق الثلاثية، فيما طُرد صاحب الخطأ داخل المنطقة الهولندي كينغسلي إيهيزبوي (62).

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وكاد كيميش يسجل لكنه أصاب القائم من بعد 25 مترا (64)، ثم أضاف الكرواتي إيفان بيريشيتش الرابع بتسديدة يسارية أرضية قوية من حدود المنطقة إلى ياسر الحارس (73)، ليحقق بايرن فوزه الثاني هذا الاسبوع بعد تخطيه النجم الاحمر الصربي 3-صفر في دوري ابطال اوروبا.

وعلق ليفاندوفسكي بعد المباراة على منحه كوتينيو تنفيذ ركلة الجزاء "كان الأمر تلقائيا. لم نناقش قبل المباراة ماذا سنفعل إذا حصلنا على ركلة جزاء. لكن الامر كان هاما بالنسبة اليه. هو لاعب كبير وعلينا جميعنا أن نساعده".

- تعادل أول لفرايبورغ -

وبدأ فرايبورغ مباراته مع ضيفه اوغسبورغ بشكل جيد مفتتحا التسجيل عبر لوكاس هولر (23)، لكنه تعادل للمرة الاولى هذا الموسم بعد هدف فلوريان نيدرليشنر (39)، مهدرا صدارة موقتة للترتيب.

وحقق باير ليفركوزن فوزه الثالث على أونيون برلين الصاعد 2-صفر، بهدفي كيفن فولاند (20) والارجنتيني لوكاس ألاريو (25)، فيما أكمل فريق العاصمة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيباستيان بولت من الخاسر (66).

وحقق هرتا برلين فوزه الأول بعد 3 خسارات متتالية، على ضيفه بادربورن 2-1.

سجل لفريق العاصمة الهولندي خافاير ديلروسون (10) وماريوس وولف (52) ولمتذيل الترتيب بن زولينسكي (54).

ورفع ديلروسون رصيده إلى 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة كلها في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، فيما لم يسجل أي هدف أو تمريرة حاسمة في المباريات الـ13 السابقة.

ملخص مباراة بايرن و كولن:

ملخص مباراة فرايبورغ واوغسبورغ: