تفوق كاسح للزعيم أمام العميد في مباراة الديربي

الهلال والاتحاد دوري أبطال آسيا 2019، الزعيم يواجه العميد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، الهلال السعودي ضد اتحاد جدة السعودي ALHILAL vs Al ittihad قمة سعودية خالصة تضمن وجود فريق سعودي على الأقل في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الهلال والاتحاد كانت قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، الأمر الذي يجعل كل الاحتمالات ممكنة نظراً للتقارب مستوى الفريقين في الوقت الراهن.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات المفتوحة الناقلة

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد جامعة الملك سعود وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس bein sports 2hd وقناة الكأس HD 3 بتعليق كل من رءوف خليف وخليل البلوشي في مباراة كبيرة بين الزعيم والعميد.

الهلال السعودي واتحاد جدة دوري أبطال آسيا

أنهى الهلال السعودي ALHILAL استعداداته لخوض مباراة اتحاد جدة اليوم من أجل التأهل للدور نصف النهائي بعد أن تعثر في المباراة السابقة في الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بين الهلال والفيحاء، وعلى الجانب الآخر فقد أكد المدير الفني للعميد جاهزية لاعبيه للقاء الهلال، كما أكد على ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تخطى عقبة الهلال الصعبة في ربع نهائي البطولة القارية العريقة.

تشكيلة مباراة الهلال والاتحاد اليوم

استقر الهلال السعودي على تشكيلة الفريق الأساسية في مباراة الليلة أمام الإتحاد في دوري أبطال آسيا 2019 وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: الحارس عبد الله المعيوف.

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الدفاع: الشهراني – المحترف جانج هيون سو – البليهي – البريك.

وسط الملعب: محمد كنو – سلمان الفرج – المحترف كاريلو – نواف العابد.

الهجوم: النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو – بافيتيمبي – جوميز.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد اليوم لحظة بلحظة

نقدم لكم متابعة حصرية لنتيجة مباراة الهلال والاتحاد لحظة بلحظة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

دقائق قليلة وتنطلق المباراة المنتظرة بين الهلال والاتحاد ALHILAL vs Al ittihad في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

بداية المباراة الآن بين الهلال والاتحاد وسط حشد جماهيري كبير من مشجعي الفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

د 7 محاولات خطيرة من الهلال السعودي من أجل إحراز الهدف الأول وبسالة دفاع الاتحاد تنقذ الموقف.

د 10 الاتحاد يحرز الهدف الأول في اللقاء للنجم زياد الصحفي 1_0 لصالح العميد.

د 22 هجوم خطير لصالح الهلال وجوميز يضيع فرصة هدف والكرة ترتد للاتحاد الذي يجد مساحات شاسعة في دفاع الزعيم.

د 29 العميد يحاول إحراز الهدف الثاني من استغلال سرعات الأجنحة خلف دفاع الهلال.

د 37 الهلال يحاول بضراوة من أجل إحراز التعادل على أرضه ووسط جماهيره والاتحاد يحاول اللعب على المرتدة والنتيجة لا تزال تفوق العميد حتى الآن.

د 44 الهلال يتعادل 1_1 عن طريق هدف أندريه كارلو بالخطأ في مرماه والمباراة تشتعل من جديد.

د 48 سالم الدوسري يحرز الهدف الثاني لصالح الهلال السعودي من كرة رائعة لتصبح النتيجة 2_1 لصالح الزعيم.

د 52 كارت أصفر على اللاعب فيلانويفا بعد تدخل عنيف على لاعب الهلال.

د 64 محاولات العميد مستمرة لتحقيق التعادل لولا تألق عبد الله المعيوف.

د 78 سيباستيان جيوفينكو يحرز الثالث للهلال السعودي ويضمن الهلال الصعود للدور نصف النهائي.

رسمياً نهاية المباراة المثيرة بفوز الهلال وصعوده إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على حساب العميد.