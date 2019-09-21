أساطير ويلز: المثلث الهجومي ليفربول الأفضل بالعالم

روبي سافاج، أحد أساطير ويلز، يصف المثلث الهجومي لنادي ليفربول الإنجليزي، والذي يضم المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، بأنهم الأفضل في العالم.

حيث استطاع مثلث ليفربول الهجومي من أحزاز 10 أهداف من أصل 15 هدفاً لاعبو “الريدز” خلال النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، من بينهم 4 أهداف للنجم المصري محمد صلاح، وكذلك 4 للجناح السنغالي ساديو ماني، وهدفين للبرازيلي فيرمينو.

ويتصدر ليفربول برصيد 15 نقطة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه بعدما تذوق طعم الانتصار خلال المباريات الخمس التي خاضها.

يذكر أن فريق ليفربول يلتقي غداً الأحد مع فريق تشيلسي بملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط.