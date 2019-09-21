بث مباشر Shoot مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة يلا شوت Bein sport رابط الاسطورة كورة اونلاين برشلونة...

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برشلونة وغرناطة بث مباشر يلا شوت، برشلونة ضد غرناطة تويتر جوال، وبعد مرور المراحل الأربعة الأولى من المسابقة يحتل النادي الكتالوني المركز الخامس من جدول الترتيب بعدما جمع سبع نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمة في افتتاح الليغا، فيما يأتي غرناطة بالمركز السادس بنفس عدد رصيد البارسا مع أفضلية الأخير بفارق الأهداف، وستكون تلك المباراة مشوقة بشكل كبير على أرضية الميدان نظراً للأداء الرائع الذي يقدمه أصحاب الأرض على ملعبهم والجمهور الكبير المساند لهم بالمدرجات، الاسطورة مشاهدة ماتش برشلونة مباشر الان livehd7 كورة ستار للمتابعين.

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مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر kora online يلا شووت حصري، خلال المواجهات التاريخية بين الفريقين بالبطولة تقابلا 12 مرة وكان التفوق كاسح للبلوجرانا في 11 مناسبة مقابل فوز وحيد للمنافس بينما نتيجة التعادل لم تحضر مطلقاً بينهما، وستكون الفرصة سانحة للضيوف بقيادة ميسي لمواصلة التفوق.

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تشكيلة برشلونة الرسمية جاءت كالآتي: تير شتيغن – جونيور – لينجليت – بيكيه – سيميدو – دي يونج – راكيتيتش – روبرتو – جريزمان – سواريز – بيريز.