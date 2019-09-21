بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد..kora مشاهدة الهلال اليوم ksa sports بدون تقطيع

بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد اليوم الاحد 21 سبتمبر 2019، فى الاسبوع الرابع من الدورى السعودي، الفريقان تقابلا مرتين فى دورى ابطال اسيا، ذهاب وعودة حيث تعادل الفريقان اولي المباريات بدون اهداف، وفاز الهلال فى المباراة 3/1 ، وصعد الهلال للدور قبل النهائي، ويحتل الهلال قمة جدول الدوري السعودي لكرة القدم، يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم، المباراة ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، وقد بدأ الشوط الأول منذ خمس دقائق والنتيجة حتى الان هى التعادل السلبي بين الفريقين.

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فى الدقيقة 15 من الشوط الأول استطاع فريق الهلال أن يتقدم بهدف أحرزه كارلوس إدواردو لتصبح النتيجة حتي الان 1/0 لصالح الهلال

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