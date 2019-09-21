نقل حي ksa live: الان مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر يلا شوت Yalla Estora تابع لايف الاسطورة...

كورة الاسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت Yalla shoot رابط كورة اونلاين بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد الاسطورة livehd7 خصري بدون تقطيع كورة ستار، عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا يستقبل اتحاد جدة نظيره الهلال في الجولة الرابعة من الدوري السعودي اليوم السبت، ويتربع الهلال على صدارة الترتيب للمسابقة السعودية المحلية ب7 نقاط من ثلاث جولات، وتبدـأ مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد يلا شوت اليوم الساعة 20:20 بتوقيت الرياض على قناة ksa sport hd اونلاين، وانطلقت المباراة بث مباشر منذ لخظات وسط حضور جماهيري كبير.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر

الهلال والاتحاد بث مباشر Yalla shoot يلا شوت مباراة الهلال والاتحاد الاسطورة livehd7 كورة ستار، ويعتمد الهلال على الثنائي المحترف المتألق جوميز وجيوفينكو في الخط الهجومي للزعيم، أما نادي اتحاد جدة يعتمد على الثنائي رومارينهو ولويس خيمينيز، وستكون المواجهة التي تقام على ملعب جامعة الملك عبد الله الرياضية مساء اليوم هي قمة مباريات اليوم في الدوريات العربية.

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يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد مباشر kora star بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد كورة ستار، وكان الهلال السعودي قد صعد إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أسيا بعد التأهل على حساب خصمه في مباراة اليوم نادي الاتحاد، عقب الفوز في مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويأمل نادي اتحاد جدة أن يثأر لتلك الهزيمة التي كانت قبل أيام قليلة من الزعيم.

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يلا شوت الهلال والاتحاد بث مباشر Yalla shoot رابط كورة ستار مباراة الهلال والاتحاد مباشر كورة لايف اونلاين، مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر دوري بلس بدون تقطيع livehd7 اونلاين، نرفق لكم رابط متعدد تويتش لمشاهدة الكلاسيكو السعودي.

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ويعيش نادي الهلال حالة بدنية وفنية عالية بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق أمام الاتحاد في دوري أبطال اسيا.

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تشكيلة الهلال الرسمية لمواجهة العميد بالدوري: عبدالله المعيوف- ياسر الشهراني – علي البليهي – هيون سو – محمد البريك- كويلار – محمد كنو – كاريلو- إدواردو – جوميز – خريبين

بدأت مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر ضغط من فريق الزعيم على مرمى العميد لتسجيل أولى الأهداف في اللقاء.

الدقيقة 5: جوميز يضيع فرصة خطيرة بعد تمريرة عرضية رائعة من البريك.

الدقيقة 9، تسديدة من كاريلو على مرمى الاتحاد لكن الكرة إلى الخارج..

الدقيقة 15: كارلوس إدواردو يتقدم للهلال بهدف رائع.

الدقيقة 26، يضاعف كارلوس إدواردو النتيجة بهدف ثاني بعد متابعة رائعة

الدقيقة 31، يقلص رومارينهو الفارق لصالح الاتحاد بالهدف الأول.