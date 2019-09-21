محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يواجه انبي في اللقاء الذي ينطلق مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى للدوري. وقرر ديسابر الدفع الثنائي الهجومي محمد فاروق وإبراهيم حسن في تشكيل الفريق لمواجهة إنبي المرتقبة. ويغيب عن بيراميدز الثنائي الهجومي أحمد علي وجون انتوي ليقرر ديسابر تواجد فاروق وحسن بدلا منهما أمام إنبي. واختار مدرب بيراميدز تشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: ويلفريد كانون وعبد الله بكري ورجب بكار ومحمد حمدي خط الوسط: عمر جابر وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد خط الهجوم: محمد فاروق وإبراهيم حسن ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "المهدي سليمان وإسلام عيسى وطارق طه وأحمد توفيق ومحمد عطوة وعبده لومالا ودودي الجباس"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.