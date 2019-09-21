المقاصة يتمسك بقيد أيمن حفني.. وتهديد بالشكوى للفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر نادي مصر للمقاصة اليوم السبت بيانًا أكد خلاله التمسك بقيد لاعب الفريق الجديد أيمن حفني القادم من الزمالك في موسم الانتقالات الصيفي المنقضي.

وأوضح نادي مصر للمقاصة أن النادي متمسك بقيد اللاعب القادم من صفوف الزمالك وينتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة أو التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال بين مصر للمقاصة ما يلي:

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تقدم مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بشكوي رسمية الي اتحاد الكرة يؤكد احقيته في قيد اللاعب أيمن حفني الوافد الجديد من نادي الزمالك في قائمة نادي المقاصة للموسم الجديد، نظرا لوجود خطأ في تفسير لوائح القيد الخاصة في قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97 في نظام الموسم الجديد .

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن النادي يتمسك بقيد حفني في قائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديد، وننتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة حول شكوي المقاصة وتفسير اللائحة.

وحذر هويدي قائلا أن موقف المقاصة قانوني ولن نتنازل عن حقنا في قيد حفني ، واذا رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم للتمسك بحق المقاصة في قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصري.

وانتقل حفني لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم انتقال نهائي في الانتقالات الصيفية الاخيرة.