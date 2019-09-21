الدوري المصري يبدأ بأزمة بين طلائع الجيش والمقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب في افتتاحية دوري موسم 2019/2020 مشادة بين لاعبي الفريقين بعد أول ركلة جزاء محتسبة في المسابقة.

وحرم محمد بسام حارس طلائع الجيش، مدافع المقاولون العرب محمد سمير، من إحراز أول اهداف الموسم الجديد من الدوري المصري.

واحتسب محمد يوسف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 58 من أحداث المباراة.

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وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه محمد أبوالمجد لاعب طلائع الجيش قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وسط اعتراضات من لاعبي طلائع الجيش.

ونفذ محمد سمير ركلة الجزاء في الدقيقة 61، لكن محمد بسام نجح في التصدي لها وابعادها لركلة ركنية، لتحدث مشادات بين لاعبي الفريقين.

وتدخل الحكم وانهى الأمر سريعا وتم اشهار بطاقة صفراء في وجه ثنائي طلائع الجيش علي الفيل وعمرو عماد، ويستمر التعادل السلبي بالمباراة.

ونجح التونسي سيف الدين الجزيري في إحراز أول مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي في الدقيقة 74 من أحداث المباراة بعدما حول كرة عرضية بضربة رأس في شباك محمد بسام.