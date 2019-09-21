تعادل إيجابي بين يوفنتوس وفيرونا بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، باللقاء الذي يجمعهما على ملعب تورينو، في إطار مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

بدأت المباراة بتبادل الهجمات بين الفريقين، حتى حصل فيرونا على ركلة جزاء في الدقيقة 19، سددها صامويل دي كارميني ولكن القائم يتكفل بإبعادها لترتد إلى زميله

داركو لازوفيتش الذي يسددها لترتطم بالعارضة.

وفي الدقيقة 21 يسجل ميجيل فيلوسو هدف فيرونا الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومن تسديدة مماثلة تمكن آرون رامسي من إدراك التعادل للسيدة العجوز في الدقيقة 31.