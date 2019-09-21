أرقام مذهلة من اكتساح مانشستر سيتى لواتفورد فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز اليوم أمام نظيره واتفورد بثمانية أهداف نظيفة، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "البريميرلج".
وشهدت المباراة العديد من الأرقام المميزة لبطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.
جاء هذا بعدما حطم الأرجنتيني أجويرو رقمًا نادرًا خاص بالتسجيل على ملعب واحد من ملاعب الدوري الإنجليزي، حيث وصل لهدفه رقم
وكان هدف اللاعب ديفيد سيلفا الأول في المباراة هو الأسرع بين أهداف الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري حيث جاءبعد ٥٢ ثانية فقط .
ووصل مانشستر سيتي للهدف الخامس في المباراة بالدقيقة الـ ١٨ من عمر اللقاء ليكون أسرع فريق يصل للهدف الخامس في أي لقاء على الإطلاق في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزى .
وسجل بيرناردو سيلفا الثنائية الأولى له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي وللمرة الأولى بقميص مانشستر سيتي بعد الهدف السادس للفريق في بداية الشوط الثاني، ووصل للهاتريك الأول له بعدها حيث سجل السابع أيضًا.
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