تشكيل إتحاد جدة أمام الهلال فى الدوري السعودي للمحترفين

أعلن التشيلى لويس سييرا المدير الفنى للاتحاد جدة السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين جاء تشكيل اتحاد جدة كالأتى : حراسة المرمى :فواز القرني. خط الدفاع: منصور، زياد الصحفى، مروان دا كوستا، سعود عبدالرحمن. Advertisements خط الوسط : رومارينهو، كريم، عبدالاله المالكي، كارلوس، فيتشو. خط الهجوم : بريجوفيتش. ‏الاحتياط :هارون كمارا، عبدالعزيز العرياني، خالد السميري، حمدان الشمراني، عبدالرحمن العبود، عبدالمحسن فلاته، عمار الدحيم، عبدالله العمار.

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