جوميز و خربين يقودان تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة فى الدورى السعودى

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين جاء تشكيل الهلال كالآتى : حراسة المرمى :عبدالله المعيوف. خط الدفاع : ياسر الشهرني، جانج هيون سو، على ال بليهي، محمد البريك. Advertisements خط الوسط :محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، كارلوس إدواردو. كويلار، أندريه كاريلو، كارلوس إدواردو. خط الهجوم :بافيتيمبي جوميز، عمر خربين . الاحتياط : محمد الواكد، عبدالله الحافظ، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، نواف العابد، هتان باهبري، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو، صالح الشهري.

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