الإسماعيلي يتقدم على الجونة بملعبه بهدف بالشوط الأول

تقدم فريق الإسماعيلي على مضيفه الجونة بهدف نظيف في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب

الجونة، في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

سجل الهدف محمد ناجي جدو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16.

سيطر الدراويش على مجريات الشوط لفارق التركيز والخبرة رغم محاولات الجونة للرد سريعا على الهدف.