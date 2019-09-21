شاهد.. مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم بثا مباشرا لمباراة الهلال السعودي واتحاد جدة، والتي تنطلق في السابعة والثلث مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله جدة، والتي تنطلق في السابعة والثلث مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. شاهد مباراة الهلال وإتحاد جدة:

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