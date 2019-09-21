بايرن ميونيخ يقسو على كولن برباعية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا عريضًا على فريق كولن بنتيجة 4-0 في الجولة الخامسة بالدوري الألماني . تقدم روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول للبايرن في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول . الأول . ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم عزز فيليب كوتينيو النتيجة للبايرن بالهدف الثالث في الدقيقة 62 من ضربة جزاء . 62 من ضربة جزاء . ثم سجل إيفان بيريسيتش الهدف الرابع للبافاري في الدقيقة 73 . ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب البوندسليجا مؤقتًا، بينما توقف رصيد كولن عند 3 نقاط في المركز الخامس.

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