الزمالك 2003 يتعادل سلبيًا مع الأهلي في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٣ مع الأهلي سلبيا وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما بمجمع ملاعب النادي اليوم بالجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين . اليوم بالجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين . ويعتبر لقاء قمة الناشئين هو الأول لزمالك 2003 حيث لم يلعب الفريق لقاء الجولة الأولي أمام اف سي مصر بسبب انسحابه من هذه البطولة. ويقود فريق زمالك 2003 سامح إ-سماعيل مديرا فنيا.‎ لزمالك 2003 حيث لم يلعب الفريق لقاء الجولة الأولي أمام اف سي مصر بسبب انسحابه من هذه البطولة. ويقود فريق زمالك 2003 سامح إ-سماعيل مديرا فنيا.‎

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