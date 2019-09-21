شاهد..مانشستر سيتي يسحق واتفورد بثمانية في البريميرليج

فاز مانشستر سيتي على واتفورد بثمانية دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
افتتح التسجيل دافيد سيلفا في الدقيقة الأولى من البريميرليج، وسجل سيرجيو أجويرو مهاجم فيالدقيقة السابعة، الهدف الثاني، ثم سجل رياض محرز في الدقيقة 12 الهدف الثالث، قبل أن يسجل بيرناندو سيلفا الهدف الرابع، في الدقيقة 15، ثم سجل أومتاميندي الهدف الخامس.
وفي الشوط الثاني، سجل بيرناندو سيلفا في الدقيقة 48 الهدف السادس للسيتي، ثم عاود التسجيل مجددًا في الدقيقة الـ60، قبل أن يختتم كيفين دي بروين التسجيل، ويسجل الهدف الثامن.
رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، في حين تذيل واتفورد ترتيب جدول الدوري برصيد نقطتين.
شاهد الأهداف..
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