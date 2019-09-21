رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يعد برفع الإيقاف عن مصر

وعد رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال تاماش ايان، محمود محجوب رئيس الإتحاد المصري للعبة برفع الإيقاف عن مصر و الاكتفاء بالغرامة فقط.
و ذلك بعد العديد من المشاورات و تدخل العديد من الأطراف في محاولة لرفع الإيقافالذي صدر الأسبوع الماضي من اللجنة المستقلة التي شكلها الاتحاد الدولي عام 2018.
و نظرا لتضامن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مع مصر فمن المرجح صدور القرار رسميا خلالالاجتماع الطارئ المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري.
يشار أن اللجنة المستقلة للإتحاد الدولي أصدرت قرار الأسبوع الماضي قبل إنطلاق بطولة العالم بإيقاف مصر و تغريمها ٢٥٠ ااف دولار بسبب حالات المنشطات التي طالت سبع لاعبيين مصريين خلال بطولة أفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر عام ٢٠١٦.
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