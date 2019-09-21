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محرز يتجاوز صلاح في صراع التمريرات الحاسمة بالبريميرليج

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محمود ماهر 0 تبليغ

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تجاوز الدولي الجزائري رياض محرز النجم المصري محمد صلاح في صراع أفضل صانع ألعاب في الممتاز البريميرليج بموسم 2020/2019.

ورفع رياض محرز عدد تمريراته الحاسمة هذا الموسم إلى 4، بعد تمريره لكرة الهدف الثامن الذي سجله البلجيكي كيفن دي بروينه أمام واتفورد على ملعب طيران الاتحاد، مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من البريميرليج.

وتسبب رياض محرز في ركلة جزاء بعد 7 دقائق من هذه المباراة، نفذها متصدر لائحة هدافي البريميرليج سيرخيو أجويرو بنجاح، قبل أن يسجل رياض محرز الهدف الثالث بنفسه من ركلة حرة مباشرة نفذها من حوالي 20 ياردة في الدقيقة 12.

وفي جعبة محمد صلاح تمريرتين حاسمتين حتى الآن، بالإضافة لتسجيله أربعة أهداف من بينهم ثنائية أمام آرسنال.

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رياض محرز يتألق مع مانشستر سيتي أمام واتفورد في البريميرليج (صور: Getty)

ويتصدر كيفين دي بروينه للائحة أفضل صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 تمريرات حاسمة من بينهم تمريرتين اليوم أمام واتفورد، ويأتي من بعده زميله في مانشستر سيتي دافيد سيلفا برصيد 5 تمريرات حاسمة ثم بطل كأس أمم أفريقيا 2019 “رياض محرز” بأربع تمريرات أكثر بتمريرة حاسمة واحدة من مهاجم روبرتو فيرمينو.

وأمام محمد صلاح فرصة للعودة في صراع أفضل صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه يوم غد الأحد.

للمزيد عن أفضل صناع الألعاب في البريميرليج هذا الموسم

جدول ترتيب صناع الألعاب في الدوري الانجليزي بموسم 2020/2019

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