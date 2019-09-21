حسام غالي يُنافس “البروفسور” بطل مسلسل “La Casa de Paple”

تقمص قائد الأهلي الأسبق “حسام غالي” دور البروفسور بطل مسلسل لا كاسا دي بابل في إعلان تقديم نادي الجونة لقميص الفريق الجديد بموسم 2020/2019.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجونة على موقع تويتر، الإعلان قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى للفريق في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز، والتي ستشهد استضافته لفريق الإسماعيلي على ملعب الجونة بالغردقة.

ونافس حسام غالي البروفسور الحقيقي خلال الإعلان الكرتوني الذي قدمه نادي الجونة هذا الأسبوع، حيث قاد نجوم الجونة على “ياخت” لسرقة درع الاتحاد المصري لكرة القدم من القاهرة.

وظهر حسام غالي في نهاية الفيديو مع المدير الفني للجونة نيبوشا ميلوسيفيتش وعدد من نجوم الفريق في مقدمتهم “محمد ناجي جدو” ومهاجم الأهلي المعار “أحمد ياسر ريان” الذي سجل للجونة في النصف الثاني من الموسم الماضي أكثر من إجمالي أهداف وليد أزارو مع الأهلي على مدار موسم 2019/2018.

وأبرم الجونة 8 صفقات دفعة واحدة من الأهلي هذا الصيف، بضم كل من “محمد نجيب وعمرو بركات وإسلام محارب وأحمد حمدي وعمر رضوان وعمر السعداوي” بعقود دائمة، بينما استعار باسم علي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان.

وتعاقد الجونة كذلك مع لاعب الكونجو الديمقراطية “والتر بواليا” من نادي نكانا الزامبي، وضم عمرو عبد الفتاح من طلائع الجيش، والأوغندي آلان كيامبادي من كامبالا سيتي، واستعار أيمن رجب من الإسماعيلي.

من هو البروفسور؟

يحظى المسلسل الإسباني «لا كاسا دي بابل» الذي وصل إلى جزءه الثالث، بمتابعة كبيرة في جميع أنحاء العالم منذ عرضه لأول مرة على شبكة نتفليكس.

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وتدور قصة مسلسل La Casa De Papel حول سرقة 8 أشخاص لمبلغ 2 مليار يورو من البنك الملكي الإسباني Royal mint of spain، بقيادة شخص واحد يلقب بـ “البروفسور”.

ويلعب الممثل الإسباني الشهير “ألفارو مورتي” دور البروفسور في المسلسل، وتشبه هيئته لحد كبير هيئة نجم الأهلي وتوتنهام ومنتخب مصر “حسام غالي” الذي اعتزل في صيف 2018 وانتقل بعدها للعمل كمدير رياضي مع نادي الجونة ومنذ ذلك الوقت وهو يقوم بإبرام صفقات من ناديه السابق “الأهلي”.

وتتميز شخصية البروفسور بالغموض والذكاء والهدوء والرصانة في نفس الوقت، ومن يشاهده يستبعد أن يكون قائد أكبر عملية سطو مسلح على بنك في التاريخ.

وسبق للإسباني ألفارو مورتي لعب شخصية راي في 64 حلقة بمسلسل Planta 25 بين عامي 2007 و2008.

وعمل كذلك في 14 حلقة من حلقات مسلسل Bandolera، حين جسد شخصية أدولفو كاستيو بين عامي 2012 و2013.

وشارك كذلك في أطول مسلسل عبر التاريخ والذي وصلت حلقاته إلى 1500 حلقة، عندما أختير للعب دور لوكاس ولينير بدءًا من الحلقة 973 حتى الحلقة الأخيرة في مسلسل The secret of puente viejo في الفترة من 2015 إلى 2017.