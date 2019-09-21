رسميًا | دقيقة حداد على الطفل “أدهم الكيكي” في افتتاح الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم وقوف اللاعبين لمدة دقيقة حداد على روح الطفل “أدهم الكيكي” قبيل بدء جميع المباريات الافتتاحية بالدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 هذا الأسبوع.

وقال الاتحاد المصري في بيانه الرسمي “الطفل أدهم مسعد الكيكي راح ضحية حادث سير أمس أثناء توجهه مع أسرته لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب، ومن المقرر الوقوف دقيقة حداد على روح أدهم الكيكي قبيل مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز اليوم السبت وخلال اليومين المقبلين”.

وانطلقت منافسات الدوري المصري، عصر اليوم السبت، بمباراة بين طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب الأول.

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ويستكمل اليوم الأول من الجولة بمباراتي الجونة مع الإسماعيلي في الغردقة، وبيراميدز مع إنبي في ملعب الدفاع الجوي.

وتقام يوم غد أربع مباريات من بينهم مباراتين للثنائي العائد إلى دوري الأضواء والشهرة “أسوان وطنطا”.

وتختم الجولة يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري بمباراتين لقطبي الكرة المصرية “الأهلي والزمالك”، حيث سيواجه الأول سموحة على ملعب برج العرب، وسيستضيف الثاني الاتحاد السكندري في القاهرة.