ليستر سيتي يهزم توتنهام ويصعد لوصافة البريميرليج مؤقتا

فاز ليستر سيتي على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب ووكرز، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وافتتح الضيوف التسجيل عبر هاري كين في الدقيقة 29، بينما أدرك المدافع البرتغالي ريكاردو بيريرا في الدقيقة 69 التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يمنح جيمس ماديسون الفوز للثعالب بهدف ثان بالدقيقة 85.



وبهذا الانتصار، يرتفع رصيد ليستر إلى 11 نقطة، ليحتل مؤقتا وصافة البريميرليج، متجاوزا بنقطة واحدة مانشستر سيتي الثالث الذي يستقبل واتفورد مساء السبت في نفس الجولة.



وتجمد رصيد توتنهام عند 8 نقاط بالمركز الخامس مؤقتا، متفوقا بفارق الأهداف فقط على كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال ووست هام يونايتد، التي لم تخض بعد مبارياتها بالجولة.



ويتصدر ليفربول ترتيب البريميرليج بواقع 15 نقطة قبل مواجهة تشيلسي الأحد في نفس الجولة.

المصدر: موقع كورة

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