بايرن ميونيخ يسحق كولونيا ويتصدر الدوري الألماني



هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك مرتين ليعادل رقما قياسيا منذ 51 عاما إذ سحق بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه كولونيا 4-صفر ليتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت.



وأحرز البولندي ليفاندوفسكي أول هدفين وبعد طرد كينجسلي إيتسبوي لاعب كولونيا نفذ فيليب كوتينيو ركلة جزاء بنجاح ليجعل النتيجة 3-صفر قبل أن يختتم إيفان بريشيتش الرباعية بتسديدة منخفضة.



ورفع ليفاندوفسكي، الفائز بلقب هداف الدوري في أربع من آخر ستة مواسم، رصيده إلى تسعة أهداف في خمس مباريات ليعادل رقم بيتر ماير لاعب بروسيا مونشنجلادباخ القياسي في موسم 1967-1968.



ويتصدر بايرن الترتيب برصيد 11 نقطة فيما يحل رازن بال شبورت لايبزيج، الذي يملك عشر نقاط، ضيفا على فيردر بريمن في وقت لاحق من يوم السبت.



ولدى بروسيا دورتموند تسع نقاط ويخرج لمواجهة أينتراخت فرانكفورت يوم الأحد.