رياضة | أجويرو يدخل تاريخ البريميرليج من أوسع أبوابه

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هز مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو الشباك من نقطة الجزاء في مباراة فريقه أمام واتفورد مساء السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تغلب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على نظيره واتفورد بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز محققاً أكبر إنتصار في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف مانشستر سيتي، عن طريق كلا من: برناردو سيلفا "هاتريك"، ودافيد سيلفا وأجويرو ورياض محرز وأوتاميندي ودي بروين "هدف"، في الدقائق 1 و7 و12 و15 و18 و48 و60 و85 من عمر المباراة.

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وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الأرجنتيني سيرخيو أجويرو قد أصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل في أول 6 مباريات بالمسابقة العملاقة.

وفي السياق ذاته، ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا" الشهيرة، أن أجويرو قد وصل برصيده على ملعب "الاتحاد" في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 100 هدف، ليصبح ثالث لاعب يصل هذا الحاجز على ملعب واحد في المسابقة، بعد تيري هنري (114 هدفا على ملعب "هايبري")، وواين روني (101 هدفا على ملعب أولد ترافورد).

وسبق لروني أن سجل أهدافا في المباريات الخمس الأولى بالموسم 2011-2012، وفعل لاعب آرسنال الراحل خوسيه أنتونيو رييس الأمر ذاته في الموسم 2004-2005.