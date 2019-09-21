رياضة | الداخلية تفوز على بورفؤاد بثلاثية في ختام معسكر الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تفوز على بورفؤاد بثلاثية في ختام معسكر الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، على حساب نظيره، فريق بورفؤاد، بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال المباراة الودية التي أقيمت السبت، علي ملعب فندق ميركيور، قبل ختام معسكر الداخلية، الذي أقيم في الإسماعيلية، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

أفتتح أهداف الداخلية محمود شديد قناوي في الدقيقة 5 وأضاف محمد زيكا الهدف الثاني في الدقيقة 39 وإختتم محمد الكومي أهداف اللقاء في الدقيقة 44 في الشوط الأول.

وسبق للداخلية الفوز مؤخراً على الشهداء بثلاثية نظيفة، كمما تغلب على منتخب السويس بهدف دون مقابل.

وقام الداخلية بتسجيل 15 لاعب في القائمة الاولى، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثاني.

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وشهدت القائمة قيد كلًا من: محمد صبحي، محمود حمدي، شهاب خالد، كريم خميس، محمد أبو سريع، محمود شديد، عبد العزيز السيد، مصطفى عز، أحمد بحبح، محمد حسن، حموده شتا، سمير فكري، محمود السيد، كريم سعيد، مواليد 97، ابراهيم ياسين مواليد 97.

كما حصل الداخلية على توقيع 12 لاعب منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم أحمد سعد حارس إف سي مصر، ووائل فراج مهاجم بتروجت، وعبد الفتاح سعيد دروجبا مهاجم كفر الشيخ، ومحمد الفيل مهاجم الإنتاج الحربي وأسوان، ومحمد رزق ظهير أيمن فاركو، وأحمد عبد الفتاح العندليب مهاجم إنبي، وسامي عبد الستار لاعب المقاولون، وأحمد تمساح مهاجم بتروجت والحرس، وأحمد هشام وبامبا لاعبا اتحاد الشرطة.

ولعب فريق الداخلية مؤخرًا 12 مباراة، قبل معسكر الإسماعيلية، حيث فاز على الرجاء 2-1، وبهتيم 3-0، والسكة 1-0، والبنك الأهلي 1-0، واتحاد الشرطة 4-2، والدخان 1-0ـ وتعادل الداخلية أمام السكة الحديد 0-0، وحرس الحدود 1-1، والإنتاج الحربي 1-1، وفاركو 0-0، وخسر من فاركو أيضًا 0-1، ومن الأوليمبي 0-2.

ومن المقرر أن يلتقي الداخلية مع سيراميكا في الأسبوع الأول من الموسم الجديد الذي سينطلق منتصف أكتوبر المقبل.