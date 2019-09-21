رياضة | حمدالله ينتظر عقوبة مغلظة من لجنة الإنضباط السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله ينتظر عقوبة مغلظة من لجنة الإنضباط السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، ان النجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب فريق النصر السعودي، يواجه خطر التعرض لعقوبة الإيقاف من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد مباراة الحزم، أمس الجمعة، ضمن منافسات دوري المحترفين السعودي 2019-2020.

ومن الجدير بالذكر انه قد حقق الحزم مفاجآة كبيرة بالفوز على النصر، بطل الدوري في النسخة الماضية، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وإبان سير المباراة، فقد رصدت الكاميرات، حمدالله وهو يهم بالنهوض عقب أن سقط أرضاً بسبب احتكاك مع أحد لاعبي الحزم، وبصق اللاعب المغربي في اتجاه المنافس، وحظيت هذه الواقعة باهتمام كبير عبر "تويتر" حيث تم تدشين "هاشتاج" بعنوان "إيقاف حمدالله مسألة وقت".

وفي هذا السياق تنص المادة 48 الفقرة 1 / 4 من لائحة الانضباط على إيقاف اللاعب 6 مباريات للبصق على المنافس أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، مع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال.

وألمحت التقارير الصحفية، إلى أن الدولي المغربي حمد الله قد فقد الكثير من تركيزه داخل الملعب، وانشغل كثيرا في المباريات الماضية بالاعتراض على قرارات الحكام، كما حدث في مباراة السد الأخيرة بدوري الأبطال، كما اشتبك مع التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب، في مباراة الفريقين بالدوري.