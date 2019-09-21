رياضة | الخطيب يزور معسكر الأهلي في الإسكندرية ويوجه رسالة للاعبين عقب التتويج بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يزور معسكر الأهلي في الإسكندرية ويوجه رسالة للاعبين عقب التتويج بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واشاد الكابتن الخطيب خلال الجلسة التى جمعته مع الجهاز الفني واللاعبين قبل إنطلاق المران المسائي اليوم على الملعب الملحق بفندق إقامة الفريق بالجهود الكبيرة التى بذلها اللاعبين وإنضباطهم السلوكي وإلتزامهم بالتعليمات الفنية وتقديم صورة حضارية عن النادي فى مباراة مهمة أسعدت نتجيتها عشاق الاهلي فى كل مكان.
وقال رئيس النادي للاعبين خلال الجلسة أنهم نجحوا فى تحقيق بطولة مهمة مع إنطلاقة الموسم الكروي الجديد ولكن يبقى التحدي الأكبر ممثلًا فى الفوز بالبطولتين المفضلتين للأهلي وجماهيره وهما بطولتي الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا من أجل العودة من جديد لتمثيل القارة الأفريقية فى مونديال العالم للأندية.
وأوضح أن النادي سيواصل دعمه القوي فى جميع الإتجاهات للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي فى إستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا مشددًا لهم على أن جماهير الأهلي لا تشبع من البطولات وترغب دائمًا فى حصد الفريق المركز الأول على كافة المستويات .
وواصل الكابتن الخطيب حديثه مع اللاعبين بالتأكيد على ثقته الشديدة فى قدراتهم على إسعاد جماهير الأهلي وتحمل الضغوط الملقاة على عاتقهم بفضل أدائهم بروح الفانلة الحمراء وشخصية الأهلي التى تبقى كلمة السر الدائمة فى تحقيق الإنتصارات والوصول إلى منصات التتويج .
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأثنين على إستاد برج العرب فى إففتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري العام.
متولي يغيب عن الأهلي شهر ونصف بسبب الإصابة
أثبتت الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بمزق في العضلة الخلفية، ليتأكد غيابه عن الفريق الأحمر لمدة من ٤ إلى ٦ أسابيع.
وكان متولي قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي أمس أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري حيث خرج في الدقيقة ٢٥ وحل زميله محمد هاني بديلًا له.
وسيغيب متولي عن الأهلي مدة من ٤ أسابيع إلى ٦ أسابيع، حيث سيضع خالد محمد طبيب الفريق الأحمر برنامج تأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة.
وكان الأهلي قد توج أمس بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وبحضور ١٠ ألاف مشجع.