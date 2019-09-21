رياضة | جوهرة بوروسيا دورتموند يشعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوهرة بوروسيا دورتموند يشعل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل، من غريمه التقليدي برشلونة في الفترة المقبلة.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية، أنه قد دخل ريال مدريد في صراع شرس مع برشلونة في التعاقد مع جادون سانشو مهاجم فريق بوورسيا دورتموند الألماني بعدما قدم اللاعب أداءاً مبهراً مع فريقه، ما جعله يخطف أنظار كبار القارة العجوز في الفترة الحالية.

ومن الجدير بالذكر انه قد حاول برشلونة مؤخراً فتح باب المفاوضات مع دورتموند من أجل ضم اللاعب في الصيف المقبل لترميم الصفوف، لكن النادي الألماني رد بتحديد سعر بيع نجم الأسود الثلاثة عند مبلغ 120 مليون يورو.

Advertisements

ومن ثم فإن رئيس النادي الأبيض الملكي فلورنتينو بيريز، لم يغفل عن اللاعب الرائع وبدأ بالفعل يرى فيه حلًا لأزمة الفريق الحالية ويريد أن يتحرك للتعاقد معه في نهاية الموسم.

وشهدت الفترة الماضية تألق لافت للشاب سانشو وقد نال اللاعب إعجاب بيريز ويريد ضمه حال فشل الصفقة الأهم، حيث يريد التعاقد في المقام الأول مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي على أن تكون صفقة سانشو هي الخطة البديلة.

وقد علم دورتموند برغبة ريال مدريد في ضم سانشو ، لذلك كان أول سطر في المفاوضات بين الطرفين هو طلب النادي الألماني الحصول على خدمات أشرف حكيمي من الريال بعقد بيع نهائي.

وفي سياق متصل، ينال مردود اللاعب المغربي المعار من ريال مدريد رضا مسئولي دورتموند بعدما قدم أداءً دفاعياً وهجومياً جيدًا مع الفريق في الآونة الأخيرة، ولذلك فإنه ينتظر دورتموند موافقة بيريز على مفتاح صفقة سانشو الذي سيخفض بكل تأكيد القيمة المالية الكبيرة المطلوبة مقابل توقيع النجم الإنجليزي.