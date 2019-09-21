رياضة | مرتضى منصور منتقداً فرجاني ساسي:"مش أنت اللي وقفنا علشانك الدوري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور منتقداً فرجاني ساسي:"مش أنت اللي وقفنا علشانك الدوري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على انتقاد أداء الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريقه، بعد المستوى الذي ظهر به في لقاء السوبر أمام الأهلي أمس الجمعة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :"مش ده فرجاني اللي احنا وقفنا الدوري عشانه".

وتابع رئيس الزمالك:" فرجاني لم يقدم مستواه المعهود والذي عرفناه عنه في الفترة الماضية".

ونجح الأهلى في التغلب بالأمس على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة، ليتوج المارد الأحمر بلقب السوبر للمرة الـ11 فى تاريخه والمؤجل من الموسم قبل الماضي (2017-2018)، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

Advertisements

ولم يظهر الدولي التونسي بنفس مستواه المميز والمعروف عنه، ولعب وسط الملعب بالأمس دورا أساسياً في منح التفوق للنادي الأهلي معظم أوقات اللقاء.

وقدم ساسي في الموسم الماضي أداءاً رائعاً وكان معشوق الجماهير البيضاء بسبب قدرته على صناعة الفارق للفريق في المباريات الصعبة.

أرقام فرجاني ساسي مع الزمالك في الموسم الماضي:

انضم فرجانى ساسى، لصفوف الفارس الأبيض موسم 2018 – 2019، حيث شارك فى الموسم الماضى مع الأبيض فى 40 مباراة بواقع 23 مباراة فى الدورى أحرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية أحرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.

وينتظر الزمالك مواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري الأثنين المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

يذكر أن الزمالك أنهى الموسم الماضي وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي توج باللقب للمرة الـ41 في تاريخه.